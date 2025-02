Granizo surpreende moradores de Ceilândia; DF em alerta para tempestade

Até o momento, o DF segue com alerta amarelo de tempestade. Nessas condições, há possibilidade de chuva com volume de até 50 mm/dia e queda de granizo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma forte chuva de granizo pegou moradores de Ceilândia de surpresa, na tarde deste sábado (8/2). O fenômeno foi acompanhado por rajadas de vento e trovoadas.

Nas redes sociais, vídeos mostram ruas cobertas de pequenas pedras de gelo e moradores recolhendo pedras de granizo. Veja:

Apesar da intensidade da tempestade, não há registro de feridos e outros transtornos, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Previsão do tempo para domingo

Para este domingo (9/2), o tempo deve continuar instável em Brasília. A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 27°C, com tendência de leve declínio. A umidade relativa do ar fica em 90% pela manhã, mas pode alcançar 50% nas horas mais quentes do dia.

Pela manhã, o céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, estão previstas pancadas de chuva com trovoadas. Os ventos terão intensidade fraca, soprando na direção leste-sudeste.

Até o momento, o DF segue com alerta amarelo de tempestade. Nessas condições, há possibilidade de chuva com volume de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.