Bombeiros transferem criança em estado grave de Paracatu (MG) para o DF

Uma criança de 7 anos, entubada e com quadro respiratório grave, foi transportada de avião neste domingo (9/2) pelo Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O menor foi transferido do Hospital Municipal da Criança de Paracatu (MG) para o Hospital da Criança do Distrito Federal, onde receberá suporte de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, serviço que não estava disponível no município mineiro.

A aeronave de resgate 08 se decolou da capital federal por volta das 13h30, com destino a Paracatu, onde chegou por volta das 15h. Por volta das 16h20, a equipe aeromédica, acompanhada pelos pais da criança, iniciou o retorno a Brasília, pousando na capital por volta das 17h25, em um voo tranquilo e sem intercorrências.