Transporte entre DF e Entorno fica mais caro a partir de domingo

As tarifas do transporte público entre o Distrito Federal e as cidades do Entorno sofrerão reajuste de 8,56% a partir de domingo (25/2). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (23/2), após ser aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Essa recomposição tarifária é válida apenas para as linhas operadas por meio de autorização especial, e não se aplica àquelas operadas pela Taguatur. A empresa é a única que opera por meio de permissão por contrato licitado. Os cálculos relacionados a esse contrato específico estão em processo de análise pela Diretoria Colegiada da Agência e serão divulgados em breve.

A política tarifária do transporte interestadual semiurbano de passageiros prevê a atualização anual dos valores das passagens, normalmente na segunda quinzena de fevereiro. No entanto, nos anos de 2021 e 2022, enquanto estava sob delegação do Governo do Distrito Federal (GDF), não ocorreram as devidas recomposições tarifárias. Segundo a ANTT, isso resultou em dificuldades operacionais para as empresas que prestam esse serviço.

Com a mudança divulgada nesta sexta-feira (23/2), os preços das passagens passam a incorporar o reajuste anual da legislação. Essa atualização inclui vários fatores, como o custo do combustível, óleo lubrificante e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que subiu 4,621% entre janeiro e dezembro de 2023. Vale ressaltar que, ao contrário de outros tipos de transporte, o semiurbano não recebe ajuda financeira do governo, dependendo apenas do dinheiro que as pessoas pagam pelas passagens. Esse dinheiro é usado para cobrir os gastos com manutenção, compra de veículos, salários dos funcionários, e outras despesas.



Confira as novas tarifas das passagens com o reajuste:

