"Cabelo ruim": mulher é presa por injúria racial contra vizinha

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma mulher, de 28 anos, suspeita de cometer injúria racial contra uma vizinha, no Recanto das Emas, em 2024, chamando-a de "nega preta".

Além disso, segundo relatos de testemunhas à polícia, a suspeita teria também teria afirmado que a vítima "tinha que alisar o cabelo, porque era ruim" e que seus filhos eram "encapetados" e "negrinhos da África". A prisão ocorreu nessa segunda-feira (10/2).

A investigada havia sido presa em flagrante, em 2024, pelos crimes de injúria, injúria racial e ameaça. Agora, ela responde preventivamente pelos mesmos crimes.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, foi realizado pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin/PCDF).

Após o cumprimento do mandado, a mulher foi recolhida à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça do DF.