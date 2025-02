Bandidos furtam R$ 70 mil pelo telhado de agência bancária

03/01/2023. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Fachada do Banco do Brasil no Setor Bancário Sul. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma quadrilha invadiu uma agência do Banco do Brasil, em Brazlândia, no último domingo (9/2). Segundo investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os assaltantes entraram pelo telhado de uma sala ao lado do cofre, arrombaram o compartimento e levaram cerca de R$ 70 mil. Um dos criminosos foi preso na madrugada desta terça (11/2).

O crime foi descoberto na segunda (10/2), quando vigilantes da instituição financeira notaram a invasão. Policiais da 18ª DP (Brazlândia) e da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) estiveram no local para acompanhar a perícia e dar início às investigações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo as apurações da polícia, a ação foi conduzida por pelo menos quatro criminosos que vivem em uma casa vizinha à agência bancária. Os suspeitos se dividiram em tarefas e monitoraram as redondezas da instituição durante o final de semana. Um dia após praticarem o crime, o grupo se reuniu em um restaurante da região administrativa e exibiu parte do dinheiro furtado.

O ladrão que foi preso teria histórico de outros roubos cometidos anteriormente e cometeu o delito durante o período do saidão. Segundo investigações, todos os suspeitos também tinham envolvimento com esses crimes. A PCDF solicitou à Justiça a emissão de mandados de prisão preventiva contra os bandidos, que ainda não foram localizados.