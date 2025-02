Nova superintendente assume o HUB com foco em elevar o padrão do hospital

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) deu as boas-vindas, na tarde desta terça-feira (11/02), à nova superintendente, Maria Fátima de Sousa, durante uma solenidade.

“Hoje é um dia de celebração. Minha expectativa é realizar uma gestão que eleve o padrão deste hospital, tornando-o um centro de ensino, pesquisa, extensão e inovação com excelência. O cuidado e a atenção às pessoas serão princípios fundamentais da nossa atuação”, afirmou a nova gestora.

O evento contou com a presença do Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Alexandre Brasil Carvalho da Fonsêca; a reitora da UnB, Rozana Reigota Naves; do presidente da Ebserh, Arthur Chioro; da ex-superintendente do HUB-UnB, Elza Noronha; do deputado federal, professor Reginaldo Veras Coelho; e do deputados distrital Max Maciel Cavalcanti.

Trajetória

Reconhecida por sua trajetória na saúde pública e no ensino superior, Fátima é paraibana, pós-doutora pela Universidade Nova de Lisboa; pesquisadora e Professora Associada do Departamento de Saúde Coletiva, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, instituição onde concluiu o doutorado em Ciências da Saúde. É mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), especialista em Saúde Coletiva e graduada em Enfermagem, bem como Doutora Honoris Causa pela mesma instituição de ensino. Foi gerente nacional do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e assessora no Programa Saúde da Família (PSF), junto ao Ministério da Saúde (1994-2001). Agora, assume o desafio de conduzir a instituição com uma gestão voltada para a inovação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).