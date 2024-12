HUB realizará cirurgia cardiovascular inédita na próxima quinta (19/12)

Pela primeira vez, o Hospital Universitário de Brasília (HUB) vai realizar um implante de válvula aórtica transcateter (TAVI), um marco no processo de avanço na medicina cardiovascular do Distrito Federal. O método, que será aplicado na próxima quinta-feira (19/12), permite a substituição da válvula aórtica do coração sem a necessidade de uma cirurgia de peito aberto, o que reduz o tempo de recuperação e os riscos ao paciente.

Médico cardiologista intervencionista, Mateus Veloso e Silva é responsável pela realização do procedimento e explica como será realizada a cirurgia. “Essa técnica envolve a inserção de um cateter, através de uma pequena incisão na perna, que guia a nova válvula até o coração, substituindo a antiga”, detalha.

Ele conta que o procedimento trará mais eficácia e benefícios aos pacientes. “O HUB tem como objetivo transformar a TAVI em uma prática constante, proporcionando um tratamento mais acessível e eficiente para os pacientes do Distrito Federal”, disse.

A técnica vai auxiliar especialmente os idosos, que representam a maioria dos pacientes que necessitam desse tipo de intervenção cirúrgica. No Brasil, a média de idade dos pacientes submetidos a este procedimento é de 75 anos. Além da cirurgia na quinta (19/12), outros 24 pacientes estão elegíveis a realizar o procedimento no HUB. O atendimento poderá ser expandido a partir de parceria com a Secretaria de Saúde do DF.