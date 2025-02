Idosos de Ceilândia e Guará receberão exames de vista e óculos gratuitos

Com o objetivo de cuidar da saúde ocular e garantir melhor qualidade de vida para a população idosa, o projeto Um Novo Olhar para a Melhor Idade oferece exames oftalmológicos e óculos de grau gratuitamente no Distrito Federal. A iniciativa, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) em parceria com a ONG Renovatio, atenderá 3.500 pessoas idosas ao longo de sete meses.

Os próximos atendimentos serão nesta quinta-feira (13/2), na Associação de Idosos, em Ceilândia; sexta (14/2), no Centro de Ensino Médio 01 do Guará; e sábado (15/2), na Unidade Básica de Saúde (UBS) 03, também no Guará.

O projeto oferece uma avaliação oftalmológica detalhada, incluindo exames de acuidade visual, pressão intraocular, autorrefração, retinografia, biomicroscopia, fundoscopia e consulta com oftalmologista. Após a identificação da necessidade de correção visual, os óculos são confeccionados e entregues em até 45 dias em pontos estratégicos das regiões administrativas, como escolas e unidades de pronto atendimento (UPAs).

Integrado ao programa Viver 60+, coordenado pela Subsecretaria de Políticas para Pessoas Idosas (Subidoso), o projeto já passou por Planaltina, Água Quente e Brazlândia, atendendo mais de 500 pessoas até o momento.

Além de Ceilândia e Guará, outras regiões administrativas também receberão o projeto até o fim do semestre, como Sol Nascente, Núcleo Bandeirante, Santa Maria, SIA, Paranoá, São Sebastião e Samambaia. As ações do projeto Um Novo Olhar para a Melhor Idade também ocorrem nas cidades que recebem as edições do GDF Mais Perto do Cidadão.

*Com informações da Sejus-DF