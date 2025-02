Momento de terror: mulher é espancada por namorado e atacada por pitbulls

Uma mulher de 32 anos viveu momentos de terror ao ser brutalmente espancada pelo companheiro, de 24. O agressor foi preso nesta terça-feira (11/2) pela Polícia Civil, no primeiro dia de trabalho, em um posto de gasolina a poucos metros da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).

O casal se relacionava havia pouco menos de um ano, mas a relação era conturbada, com ameaças e agressões físicas. No sábado (8/2), o homem chegou em casa agressivo e aparentemente sob efeito de drogas. Ele agrediu a namorada com socos, chutes, murros, cortes e mordidas.

Na residência, o agressor cuidava de dois cachorros da raça pitbull. Segundo a delegada Roberta Murta, da 12ª DP, o suspeito soltou os cães e instigou os animais a morderem a vítima. A mulher sofreu graves ferimentos e deu entrada no hospital em um quadro delicado.

Prisão



Devido à gravidade da ocorrência, o delegado plantonista instaurou um inquérito e requereu a prisão do agressor. O mandado de prisão preventiva foi deferido. “A vítima nos informou que o autor começaria a trabalhar na segunda-feira, em um posto de gasolina próximo à DP. Ele não foi no primeiro dia, mas compareceu hoje (terça-feira). Foi quando o prendemos”, afirmou a delegada.

O homem vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.