Bloco Segura o Coco anima o pré-carnaval do Distrito Federal neste domingo (23/2)

O bloco Segura o Coco vem para embalar o pré-carnaval do DF com danças e brincadeiras populares. O Segura o Coco vai sair no domingo, (23/2), às 14h, na Praça da Quadra 28 do Paranoá. O tradicional bloco é gratuito e tem classificação livre, reunindo influências das culturas nordestina e afro-brasileira, marcado pela presença dos ritmos do maracatu e do samba de coco.



A primeira parte do bloco conta com atividades voltadas para crianças, e a partir das 16h a programação musical começa, incluindo o Arrastão de Maracatu, onde qualquer pessoa pode levar o seu tambor e fazer parte da festa.



Neste ano, o bloco acontece de forma independente, sem recursos externos, sejam públicos ou privados, caminhando o seu cortejo na resistência e na vontade de fazer a festa acontecer.

PROGRAMAÇÃO

14h - Oficinas para crianças: instrumentos percussivos de materiais reciclados, com Heitor Leonardo; e customização de fantasias, com Cinthia Grock;

16h - Pintura de rosto, com Ana Maria Pinheiro;

17h - Arrastão de Maracatu/ traga a vasilha/bloco Cadê a Onça?;

18h - Show de Martinha e convidad@s/Coco de Ninar;

19h - Rataria Lunática;

20h - Bloco As Calissss.

