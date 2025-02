Dois homens se esfaqueiam na Rodoviária de Planaltina

Uma briga entre dois homens terminou em esfaqueamentos na Rodoviária de Planaltina. A discussão ocorreu em um quiosque da rodoviária, na tarde desta quinta-feira (13/2). Ambos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) com diversas perfurações no corpo.



Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, os dois homens estavam no quiosque, por volta das 14h30, quando se desentenderam e começaram uma discussão que culminou em esfaqueamento mútuo. Um dos homens começou a esfaquear o outro que conseguiu tomar a faca e revidou a agressão.

Em nota, o CBMDF informou que um dos homens tem 35 anos e foi transportado consciente, desorientado e com duas perfurações para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). O outro, sem identificação, foi transportado para o Hospital Regional de Planaltina (HRPL), consciente e desorientado, com diversas perfurações na cabeça, no pescoço e no tórax.

O local ficou aos cuidados da PMDF. As investigações sobre o ocorrido ficarão a cargo da PCDF.

Ainda não se sabe sobre o estado de saúde e nem qual a motivação do fato.