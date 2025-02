Pré-carnaval no DF: saiba os lugares e horários dos blocos de rua

Em 2025, o Carnaval será em março. Mas para quem quiser aproveitar já em fevereiro, tem opção! Confira a seguir onde e quando serão os principais bloquinhos pré-carnaval em Brasília:

Bloco Vai com as Profanas e Sambrass Bsb

A concentração será na sexta-feira (7/2), às 20h, no Anexo BZ, no SAAN, Quadra 2, Lote 45. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos no site do bloco.



Nossa, Que Troça!

O bloco ocorre na Asa Norte (local a definir), no sábado (8/2). A concentração começa às 13h. Mais informações podem ser encontradas na página do Instagram do Nossa, Que Troça!.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nossa, Que Troça! (@nossaquetroca)

Bloco Jornada nas Estrelas com Maestro Spok, Lenine, Roberta Sá e Ylana, Bloco Suvaquinho da Asa e Mundo Bita

Os blocos ocorrem no Centro Cultural Banco do Brasil no sábado (8/1) e no domingo (9/1). Os ingressos estarão disponíveis em breve no site. Mais informações podem ser obtidas aqui.



Bloco Comuna Deusa

A concentração será na sexta-feira (14/1) às 22h no Anexo BZ, no SAAN, Quadra 2, Lote 45. Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis no site.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bloco Comuna Deusa (@bloco.comunadeusa)





Farofa da Veveta pré-carnaval

O bloco ocorre no Birosca do Conic, na sexta-feira (14/1), a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis no site.

Favela Sounds especial de Carnaval

O evento será no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no sábado (15/1), a partir das 14h. A entrada é gratuita e ingressos estarão disponíveis em breve no site.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FAVELA SOUNDS (@favelasounds)

Pré-Carnaval Bloco Aves Migratórias

O bloco ocorre na Asa Norte (com local ainda a definir), no sábado (15/1), com horário a ser definido. O evento é de graça, e mais informações podem ser obtidas na página no Instagram do Aves Migratórias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aves Migratórias (@avesmigratoriasdebsb)

Astral Pré-Carnaval e Baile Criolipa

O bloco será no sábado (22/2), às 21h, no Imagina Juntos Galpão, localizado no SAAN Quadra 2, 445. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e podem ser adquiridos no site.