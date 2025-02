Zebrinhas passam a circular em São Sebastião a partir de segunda (17/2)

Serão 38 viagens por dia, de segunda a sexta-feira, com horários de partida entre 5h e 22h40 - (crédito: Divulgação/Semob-DF)

A partir da próxima segunda-feira (17/2), os famosos “zebrinhas” passam a circular por São Sebastião, na linha 0.021. Ao todo, serão 38 viagens diárias, proporcionando mais mobilidade e acessibilidade para a população.

A nova linha terá um percurso circular entre a rodoviária de São Sebastião, o Morro da Cruz e o Núcleo Rural Zumbi dos Palmares. A tarifa será de R$ 2,70, com a possibilidade de integração tarifária com as demais linhas de ônibus.

Operada pela Viação Pioneira, a linha 0.021 terá as cores vermelha e branca, características dos zebrinhas. Serão 38 viagens por dia, de segunda a sexta-feira, com horários de partida entre 5h e 22h40. Nos horários de pico da manhã e da tarde, os ônibus sairão a cada 23 minutos, garantindo maior frequência e agilidade no transporte.

Os horários de partida da linha 0.021 são os seguintes: 5h, 5h23, 5h46, 6h09, 6h32, 6h55, 7h18, 7h41, 8h04, 8h27, 8h50, 9h13, 9h36, 9h59, 10h22, 10h45, 11h08, 11h31, 12h, 12h40, 13h20, 14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h23, 16h46, 17h09, 17h32, 17h55, 18h18, 18h40, 19h20, 20h, 20h40, 21h20, 22h e 22h40.