Correio está entre os portais jornalísticos com maior crescimento no Brasil

No Distrito Federal, Correio é o veículo de notícias com o maior crescimento na circulação total — média do impresso e do digital - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense é o jornal com maior crescimento na circulação total — média do impresso e do digital — em 2024 e fechou o ano como o terceiro portal de notícias que mais cresceu no Brasil e primeiro no Distrito Federal. Os Diários Associados, grupo do qual o jornal faz parte, também ganharam posições no ranking de produtores de conteúdo e alcançaram o top 5 nacional.

O relatório mais recente da empresa de análise de internet SimilarWeb mostra que o Correio é o portal jornalístico do Distrito Federal que mais cresceu em 2024 quando analisada a quantidade de visitantes únicos mensais em comparação a 2023. Em relação a sites noticiosos de todo o Brasil, é o terceiro colocado no mesmo quesito.

O último recorte da Comscore Multiplatform, que também analisa o tráfego na web, confirma o avanço. Dados de dezembro de 2024 apresentam o Correio como o maior portal do Distrito Federal na categoria produção de conteúdo jornalístico on-line. No âmbito nacional, o grupo Diários Associados, do qual faz parte o jornal da capital, encontra-se na quinta posição — duas acima da colocação que conseguiu em outubro do ano passado.

O presidente do Correio, Guilherme Machado, celebrou o crescimento. "Estamos comemorando os resultados obtidos por nosso grupo tanto no Distrito Federal quanto no país. Esses resultados da Comscore mostram a força do Correio Braziliense também nos meios digitais. É o porta-voz de Brasília para o país e o mundo. Nossos esforços em investimentos e reestruturações sinalizam que estamos no caminho certo. Nossos especiais agradecimentos a todo o nosso time incansável e competente", afirmou.

De acordo com o diretor de Estratégias Digitais do Correio, Luiz Mendes, o crescimento e o consequente reconhecimento pelos rankings "são frutos do trabalho de uma equipe inteira voltada a produzir conteúdo com qualidade, com confiabilidade e multiplataforma". "A confiança no conteúdo que o Correio Braziliense produz se espelha no alcance e na audiência que atingimos", completa.

O jornal também está no topo da lista do Índice Verificador de Comunicação (IVC), entidade que faz a auditoria multiplataforma de mídia, quando considerado crescimento na circulação total — média de impresso e site — em 2024. O Correio obteve crescimento de 36%, à frente do Correio da Bahia (32%), A Tarde (25%), Zero Hora (10%), Folha de S.Paulo (9%).

Uma média de 9,6 milhões de pessoas visitaram o site do jornal por mês em 2024 — aproximadamente 2,5 milhões mensais a mais do que em 2023 —, de acordo com os dados do Digital 100 WEB & APP, da SimilarWeb. Apenas em dezembro, foram mais de 17,6 milhões de visitas únicas por meio de computadores e de celulares, segundo recorte da Comscore, o maior número para um site noticioso de Brasília.

No que diz respeito aos Diários Associados — do qual fazem parte, além do Correio, os veículos Estado de Minas, Aqui-DF, Tupi, TV Brasília, Clube FM e TV Alterosa —, foram mais de 27,8 milhões de visitantes únicos em dezembro. Esse número colocou o grupo, no último mês de 2024, entre os cinco principais produtores de conteúdo próprio noticioso do país, à frente de nomes como Grupo Estado, CNN Brasil e Folha de S.Paulo.

Além dos rankings, a presença do Correio nas redes sociais reforça a relevância do portal em todo o Brasil. São mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Threads, Bluesky e LinkedIn. O jornal, que tem mais de 65 anos de história, leva notícias do DF, do Brasil e do mundo também ao WhatsApp — onde tem quase 520 mil assinantes.

Resultados do Comscore

Globo Notícias

UOL Notícias

R7 Notícias

Terra Notícias

Diários Associados

Grupo Estado

UOL Tilt

CNN Brasil – Editorias

Metrópoles

Folha de S.Paulo

Resultado do IVC