Atenção, foliões! O CB Folia vem aí e vai premiar os melhores do carnaval

O carnaval de Brasília ganha ainda mais brilho em 2025 com a 8ª edição do prêmio CB Folia. Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, a competição reconhece e celebra os blocos e momentos mais marcantes da folia no Distrito Federal, destacando a importância da cultura carnavalesca na cidade.

O CB Folia tem regras definidas para reconhecer os destaques do carnaval de Brasília — os prêmios serão distribuídos em sete categorias, sendo algumas decididas por júri técnico e outras por votação popular. O júri técnico avaliará o Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), o Melhor Momento, a Melhor Fantasia Adulta e a Melhor Fantasia Infantil.

Na votação popular, será eleito apenas um vencedor na categoria Melhor Bloco de Rua, permitindo que os foliões participem diretamente da escolha. Essa categoria também será julgada por uma comissão de especialistas designada pelo Correio. Os blocos serão avaliados entre 28 de fevereiro e 5 de março, recebendo notas de 0 a 10 nos critérios animação do bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A votação popular será realizada exclusivamente no site do Correio. O público poderá escolher apenas um favorito, utilizando um e-mail cadastrado no Gmail para validar o voto. Cada e-mail poderá votar apenas uma vez.

A escolha do Melhor Momento ficará a cargo da equipe do Correio, que selecionará uma situação marcante do carnaval 2025. Para disputar o prêmio de Melhor Fantasia, os foliões poderão enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato.

A apuração dos votos será em 5 de março e os resultados divulgados em 7 de março, às 16h. Os vencedores serão anunciados no site oficial e nas redes sociais do Correio, e a cobertura especial da premiação será veiculada nos principais canais dos Diários Associados, grupo de comunicação ao qual o jornal faz parte. O regulamento estabelece que quaisquer dúvidas ou questões não previstas serão resolvidas exclusivamente pela organização do prêmio, cujas decisões serão finais e irrevogáveis.

Reconhecimento

Para o presidente da Liga dos Blocos de Rua do DF, Paulo Henrique Nadiceo, o CB Folia tem se consolidado como um reconhecimento importante para os blocos de Brasília, funcionando como um incentivo para a melhoria contínua do evento. "Gostamos muito do prêmio. Ele é um divisor de águas, porque os blocos têm se preparado cada vez mais para oferecer o melhor para os foliões", afirmou Nadiceo.

Ele destacou que os preparativos para o carnaval de 2025 estão em ritmo acelerado. "Estamos a todo vapor, acreditando na retomada do carnaval de rua e preparando tudo para uma grande festa", disse.