Maratona Brasília 2025 será disputada em 20 e 21 de abril; veja como se inscrever

No aniversário de 65 anos de Brasília, a Maratona Brasília 2025 celebrará o esporte e a capital. Com data marcada para os dias 20 e 21 de abril, os interessados em participar da disputa podem se inscrever pelo site. As inscrições estão disponíveis até o dia 15 de abril.

Nesta edição, a largada é prevista para às 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional. Percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e até 42km estão disponíveis para contemplar todos os níveis de disposições físicas.

Além dos percursos tradicionais, a Maratona oferece o Desafio JK, uma corrida de 21km + 21 km, e o Desafio BSB 65 anos, que totaliza 63km dividido em 21km + 42km.

Maratona de 2024: esporte e saúde

O evento de comemoração do 64º aniversário de Brasília, em 2024, reuniu mais de 5 mil atletas na Esplanada do Ministério. Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com um valor em dinheiro.

O grande campeão foi Luís Felipe Leite Barboza, de 36 anos, morador de Ceilândia. Luís ganhou a prova pelo segundo ano consecutivo ao completar 42km em 2h32:03. O vencedor travou uma disputa acirrada com o queniano Timo Kimutai, que desembarcou em Brasília para a maratona. O terceiro lugar ficou com Manoel Alves da Silva, 55 anos.

Entre as mulheres, Juliana Pereira da Silva foi a campeã, completando os 42km em 3h18:03. No segundo lugar, ficou Helen Cristina, seguida por Denise Cristiane da Silva.