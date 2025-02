Até o momento, 2025 tem 97% menos casos de dengue que 2024 no DF

O Distrito Federal registrou uma redução de 97% de casos prováveis de dengue na primeiras seis semanas de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. O número passou de 92.278 casos em 2024 para 2.765 neste ano.



Os dados, que são do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, contabilizam casos do primeiro dia do ano, até o dia 13 de fevereiro. O resultado no DF acompanha o cenário nacional, no qual os casos prováveis da doença diminuíram em 60% quando comparados ao mesmo recorte em 2024.

Em todo o Brasil, foram registrados 281.049 casos prováveis em 2025, contra 698.482 casos entre as mesmas datas do ano passado.

“Essa redução substancial do número de casos de dengue no país é um reflexo da mobilização nacional promovida pelo Ministério da Saúde, de forma conjunta com estados e municípios de todo o país, com participação ativa da população. O objetivo do Governo Federal é salvar vidas e proteger a saúde dos cidadãos e, para isso, é fundamental fortalecer as ações de preparação da rede de assistência, mantendo os esforços necessários para evitar adoecimentos”, destacou a ministra Nísia Trindade.