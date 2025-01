CB Debate traz união de esforços no combate à dengue no DF

Para conscientizar e alertar população e autoridades sobre a luta contra a dengue, o Correio promove, nesta quinta-feira (30/1), a partir das 14h30, o evento presencial "Dengue: uma luta de todos". No evento, especialistas convidados serão ouvidos para discutir o cenário da doença no ano de 2025 e os caminhos que devem ser tomados para que a epidemia do ano passado não se repita.

Para André Bon, infectologista do Exame Medicina Diagnóstica, da Dasa, o CB Debate é de extrema importância para a conscientização da população. "Esses eventos são oportunidades para a gente rediscutir os principais pontos em relação à dinâmica de casos de dengue no Distrito Federal e em todo o país. É uma ferramenta importante para esclarecer à população quais são os sinais e sintomas que preocupam mais, e quando se deve buscar atendimento médico, além de reforçar as medidas de prevenção individual e coletiva", afirma.

Recorde de óbitos

Em 2024, a capital federal vivenciou a maior epidemia de dengue de toda sua história. No período, foram registrados cerca de 278 mil casos, sendo que 440 evoluíram para mortes. No cenário nacional, os números assustam ainda mais. Cerca de 6,4 milhões contraíram a doença e o quadro fatal atingiu 5,9 mil pessoas.

O evento tem como um dos principais pontos a ser debatido o combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, e de outras doenças, como zika e chikungunya. André, avalia que a guerra contra o mosquito é uma das principais formas de precaução. "Combater a proliferação do mosquito é a principal medida a ser tomada. Tomar cuidado com acúmulo de água parada e outras medidas como uso de mosquiteiros e redes de proteção. Além disso, aliar a outras medidas que reforcem a proteção individual como imunização (vacinas) dentro da faixa etária, o uso de repelentes adequados é fundamental para a diminuição dos casos", explica.

Sobre o uso de repelente, André afirma que nem todos são eficazes contra o mosquito da dengue. "Os repelentes precisam ser de substâncias específicas e em concentrações específicas. Eles precisam ser de dietitoloamida (DET), em concentrações de 20% a 50%. Outra opção são os repelentes que apresentam a icaridina em concentrações acima de 20%. Isso é importante porque somente dessa forma a gente garante a eficácia da proteção". Além disso, a durabilidade do repelente também é importante para garantir uma proteção aprimorada contra o mosquito. O mais indicado é aplicar repelentes com maiores durações e avaliar se é necessário uma reaplicação caso haja sudorese em excesso ou se a pessoa tomar banho no decorrer do dia, o que acaba retirando o repelente da pele.

Redução de casos

Segundo dados divulgados pelo último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), neste início de 2025, houve uma redução de 97,5% em comparação ao mesmo período do ano passado, que chegou a registrar 8.828 possíveis casos da doença. André explica o motivo dessa redução. "O número está menor devido ao contingente de pacientes imunes. Por conta dessa taxa de imunidade, não é esperado, até então, que este cenário se repita em 2025. Apesar do número baixo de casos neste momento, caso haja a introdução de um subtipo diferente, que a população não tem imunidade, como, por exemplo, o subtipo 3, existe o risco de aumento de número de casos, sim", finaliza André.

Além da redução de casos prováveis, a Secretaria de Saúde também divulgou que, das 35 regiões administrativas do DF, 33 estão com a incidência de dengue classificada como baixa nas últimas quatro semanas epidemiológicas. Em alguns lugares, como Sol Nascente, Pôr do Sol e Paranoá, a incidência é classificada como média. Em 2024, a região com mais casos registrados foi a Sudoeste (Taguatinga, Águas Claras, Água Quente, Arniqueira, Recanto das Emas e Samambaia), que registou 57.577 mil casos com 130 óbitos.

O evento "Dengue: uma luta de todos" é aberto para todo o público e também será transmitido pelo canal do YouTube e pela página oficial do Correio Braziliense no Facebook.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

Serviço

