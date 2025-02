Sábado de sol com calorão de até 32°C no DF

Sol e calorão!

O sábado no Distrito Federal amanheceu ensolarado e com poucas nuvens no céu. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada na região de Águas Emendadas foi de 16°C. Para este sábado (15/2), a máxima deve ficar na casa dos 32°C.

No decorrer do dia, o aquecimento deverá se intensificar. Assim, não se descarta as chances de chuva, ainda que aconteçam de forma isolada. “Quanto à umidade relativa do ar, hoje pela manhã a máxima foi de 95%. Já a mínima prevista é de 30%. No Plano Piloto, a mínima foi de 17°C e máxima prevista é de 30°C com umidade variando de 95% a 35%”, ressalta Heráclio Alves, meteorologista do Inmet.



Leia também: Brasilienses acreditam que passagem grátis ajudará turismo local

De acordo com especialista, durante a semana, as chances de chuva, conhecidas como típicas do verão, podem acontecer. Isso, especialmente pela tarde, que é quando o calor e a umidade elevada favorecem a intensificação de temporais, mesmo que eles ocorram de forma isolada em alguns pontos do Distrito Federal.