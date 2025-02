Fim de Semana no DF será ensolarado com chuvas isoladas

Poucas nuvens serão percebidas no céu, que ficará ensolarado ao longo do dia, segundo o Inmet - (crédito: Ed Alces/ CB Press)

O calor intenso irá persistir no fim de semana do brasiliense. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas devido a alta umidade do ar. Como ocorre no verão, o Distrito Federal será atingido por temperaturas elevadas, máximas de 31°C e mínimas que variam entre 19°C e 20°C. A umidade do ar também se manterá alta, podendo ter máxima de 90%, o que contribui para a sensação de calor.

O Instituto definiu alerta amarelo para chuvas intensas em algumas regiões do Distrito Federal, podendo registrar até 50mm por dia. A recomendação para quem for se refrescar em cachoeiras é tomar cuidado com as chamadas "cabeças d’água" que podem se formar em chuvas inesperadas. Outro fator de preocupação são os ventos, que podem chegar até 60 km/h.

Na manhã de sexta-feira (14/02), haverá calor intenso e muitas nuvens no céu, com previsão de 90% de umidade. À tarde, devem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No sábado (15/02) e domingo (16/02) haverá muitas nuvens no céu com possibilidade de fortes pancadas de chuvas isoladas na porção Oeste do Distrito Federal.

Cuidados

Em caso de rajadas de vento, não é recomendado abrigar-se debaixo de árvores — pois há risco de queda e descargas elétricas — e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Para situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado