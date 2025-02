"Sextou" com tempo aberto e temperaturas de até 32°C

Bom dia, brasiliense! Nesta sexta-feira (14/2), o céu amanheceu bonito que só, dando um spoiler para um fim de semana ensolarado e com poucas chances de chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas, para hoje, temperaturas de até 32 °C — nada que já não estamos acostumados.

Ainda assim, podem ocorrer chuvas fracas e isoladas no fim da tarde e começo da noite, momento em que tempo fica mais fresquinho. Rajadas de vento e trovoadas estão descartadas. Mesmo com o aumento das temperaturas, as precipitações não se despediram e devem retornar até o fim do mês.

No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 30%. Já temperatura mínima foi de 16 ºC. Essa tendência permanece, pelo menos, nos próximos cinco dias. A dica é caprichar no protetor solar, mas não dispensar o guarda-chuva, afinal, verão em Brasília é uma caixinha de surpresas . Bom fim de semana!