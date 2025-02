Polícia Militar apreende 5 kg de maconha e duas armas de fogo em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão da Rotam, apreendeu duas armas de fogo, além de cinco tabletes e meio de maconha, que pesavam no total cerca de 5,5kg. A operação foi realizada na madrugada deste sábado (15/2), em Ceilândia.

A ação dos policiais ocorreu em uma área conhecida pelo tráfico de drogas na cidade. Durante as diligências, foram localizadas armas e os entorpecentes. Dessa forma, foram retirados de circulação materiais ilícitos que, provavelmente, seriam usados para abastecer o crime organizado na região.



No total, foram apreendidos duas armas de fogo de fabricação caseira, sendo uma de calibre .22. Uma espingarda do tipo “bate bucha”, de calibre não identificado, também foi resgatada. Cerca de nove munições intactas de calibre .22 também foram apreendidas. Todo o material recolhido foi encaminhado à delegacia da área para as devidas providências.



Com informações do Centro de Comunicação Social da PMDF