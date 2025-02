PMDF prepara esquema especial de segurança para o carnaval 2025

Para os eventos de maior porte, a PMDF instalará a Cidade Policial no estacionamento norte da Torre de TV - (crédito: Vinicius de Melo/Arquivo Agência Brasília)

A Polícia Militar (PMDF) anunciou que intensificará o policiamento e adotará medidas estratégicas para garantir a segurança dos foliões durante o carnaval de 2025 no Distrito Federal. A operação especial da corporação abrangerá todo o período de festividades, que se estende de 1º a 15 de março, com eventos por toda a cidade.

A PMDF mobilizará um efetivo extra, incluindo policiais de atividades administrativas, para reforçar a segurança nas ruas e nos 62 blocos carnavalescos selecionados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). O objetivo é garantir a tranquilidade dos foliões e prevenir a ocorrência de crimes durante as celebrações.

Para os eventos de maior porte, a PMDF instalará a Cidade Policial no estacionamento norte da Torre de TV, a partir de 1º de março. O local servirá como centro de operações, onde as equipes coordenarão o policiamento e o monitoramento em tempo real dos principais blocos e aglomerações.

A PMDF marcará presença em eventos específicos, como o Galinho de Brasília, o Baratinha, o bloco Deficiente é a Mãe e o Bloco Patubatê, com policiamento reforçado e ações de orientação à população.

Orientações

Além do policiamento reforçado, a polícia orienta a população a adotar medidas preventivas de segurança, como não deixar crianças sozinhas, evitar portar objetos de valor e seguir as recomendações dos policiais. A corporação também reforça a importância de denunciar qualquer atividade suspeita.

Pais e responsáveis acompanhados de crianças devem identificá-las, a fim de evitar ocorrências de crianças perdidas. Carteirinhas de Identificação Infantil estão disponíveis no site da PMDF para impressão. É possível utilizar as pulseirinhas de identificação, distribuídas gratuitamente em pontos estratégicos de blocos com público infantil.

Medidas preventivas para a população:

Foliões

Evite expor celulares e objetos de valor;

Leve apenas o essencial: documento, pouco dinheiro e um cartão com limite pré-definido;

Dê preferência a roupas com bolsos seguros e doleiras;

Mantenha-se hidratado e bem alimentado;

Não aceite bebidas de desconhecidos;

Ande sempre em grupo. Pessoas sozinhas são alvos fáceis para furtos;

Caso seja vítima de crime, procure uma equipe policial.





Crianças

Identifique-as com pulseiras ou carteirinhas;

Oriente-as a procurar um policial caso se percam;

Evite permanecer em grandes aglomerações com crianças.





Veículos

Prefira transporte público ou aplicativos;

Se for dirigir, não beba;

Evite estacionar em locais isolados e deixar objetos de valor no carro.





Residências