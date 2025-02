Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Park Way

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (15/2), na região do Park Way - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã deste sábado (15/2). O acidente aconteceu por volta de 7h15, no balão da Quadra 5 do Park Way, que dá acesso ao Núcleo Bandeirante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem no local, as equipes encontraram o condutor da motocicleta, um jovem de 22 anos, com escoriações pelo corpo e uma possível fratura na perna e punho direitos.



Sendo a única vítima da colisão, ele foi encaminhado consciente e orientado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O outro veículo envolvido na ocorrência saiu do local antes da chegada do CBMDF. Não há informações ou detalhes sobre a dinâmica do acidente. Uma faixa da via foi interditada para o atendimento ao jovem.