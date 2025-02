Mulher fica ferida após capotar carro no Eixo Monumental

Após capotar o carro no Eixo Monumental, uma motorista ficou ferida e precisou ser retirada do automóvel pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), nesta quarta-feira (12/2). O acidente ocorreu em frente a Catedral de Brasília, sentido Esplanada dos Ministérios, em torno das 10h, e gerou a interdição da faixa esquerda e do retorno da pista para atendimento.

Segundo os militares, a condutora e única ocupante do veículo, uma mulher de 40 anos, foi atendida pelos socorristas com queixas de dor no braço e um corte na mão direita. A vítima foi transportada consciente e orientada ao Hospital das Forças Armadas (HFA).