Motociclista fica ferido após colisão com carro em Santa Maria

Um homem, de 30 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre a motocicleta CG Titan que ele conduzia, e um carro de passeio em Santa Maria. O condutor do veículo, um Fiat Mobi, não se feriu e não necessitou de transporte para o hospital. O sinistro ocorreu próximo ao Residencial Santos Dumont.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta de 16h, empenhando três viaturas. A vítima, identificada pelos bombeiros pelas iniciais A.S.A., apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE), laceração no couro cabeludo, além de dores no tórax e na perna esquerda. Apesar da gravidade dos ferimentos, o homem estava consciente e orientado no momento do resgate. Após os primeiros socorros no local, o motociclista foi imobilizado e transportado seguindo o protocolo de trauma ao Hospital Regional de Santa Maria para atendimento médico especializado.