Elcy Meireles, pioneira em Brasília, morre aos 94 anos

Morreu na manhã deste domingo (16/2), Elcy Meireles, aos 94 anos. Matriarca da família Meireles, a pioneira de Brasília estava internada no Hospital Sírio-Libanês. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Elcy deixa os filhos Cleucy Estevão, Claudia Meireles e Paulo César, 10 netos e 11 bisnetos, e o genro Luiz Estevão.

Uma das grandes personalidades do Distrito Federal, Elcy encantou e distribuiu gentileza durante sua vida no quadradinho. Ela e o marido falecido, o construtor Cleto Meireles, foram importantes para que a capital do país se tornasse o que é hoje. Nascida na cidade de Tupaciguara, em Minas Gerais, Elcy considerava Brasília seu verdadeiro lar.



A grande paixão de Elcy era a família. "Uma mãe amorosíssima e uma avó e bisavó que irradiava alegria ao ver os netos e bisnetos ao seu redor. Quem teve a honra de conviver com ela coleciona histórias inesquecíveis para contar e guarda as lembranças no coração", disseram os filhos em mensagem conjunta enviada ao Correio.

Ao Correio, o empresário Luiz Estevão, falou sobre a sogra bastante emocionado. “Só posso dizer que agradeço a Deus pelo privilégio de ter passado 50 anos da minha vida com ela", disse. Dona Elcy, como era carinhosamente chamada, será velada nesta segunda-feira (17), a partir de 11h. O velório acontecerá no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Após a missa, o corpo segue para o cemitério da Asa Sul.