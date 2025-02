Ibaneis e Celina lamentam falecimento de Elcy Meireles

Por meio das redes sociais, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou a morte da pioneira Elcy Meireles, 94 anos, que faleceu na manhã deste domingo (16/2) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento de Dona Elcy Meireles, grande pioneira de Brasília e importante na criação e no crescimento da nossa capital. Meus sentimentos à família e aos amigos. Que Deus conforte seus corações", escreveu Ibaneis.

A vice-governadora, Celina Leão (PP), também usou as redes sociais para homenagear Elcy Meireles. "Com profundo pesar, lamentamos o falecimento de Elcy Meireles, uma das pioneiras de Brasília. Sua trajetória foi marcada por amor, resiliência e dedicação à família e à nossa cidade. Que Deus conforte o coração dos filhos, netos e bisnetos nesse momento de dor", lamentou Celina.

Nascida na cidade de Tupaciguara, em Minas Gerais, a pioneira considerava Brasília seu verdadeiro lar. Dona Elcy, como era carinhosamente chamada, será velada nesta segunda-feira (17), a partir de 11h. O velório acontecerá no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Após a missa, o corpo segue para o cemitério da Asa Sul.