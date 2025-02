Preso mais um suspeito de envolvimento em ataque a banco em Brazlândia

Daniel da Silva Moreira, um dos envolvidos no ataque ao Banco do Brasil em Brazlândia, segue foragido - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta segunda-feira (17/2), mais um suspeito de envolvimento no ataque à agência do Banco do Brasil de Brazlândia. A prisão preventiva foi realizada por policiais da 18ª Delegacia de Polícia (DP) em Ceilândia, em cumprimento a mandado expedido pelo Juiz do Plantão Judicial.



De acordo com as investigações, o detido teria participado do planejamento do crime e da aquisição de ferramentas, discos de corte e outros equipamentos utilizados no furto.

A PCDF identificou ainda outro suspeito envolvido na ação, Daniel da Silva Moreira, que segue foragido. Qualquer informação sobre o paradeiro do procurado deve ser comunicada às autoridades.