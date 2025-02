Criança autista não verbal de 4 anos foge de casa durante a madrugada no DF

Na madrugada desta terça-feira (18/2), policiais militares do 9º Batalhão foram acionados por um motorista de aplicativo que relatou ter visto uma criança andando entre os carros na quadra 33 do Setor Leste do Gama.

Cerca de uma hora antes, às 2h30, a mãe do menino já havia avisado que seu filho, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não verbal, de 4 anos, tinha fugido de casa enquanto a família dormia.

A criança foi localizada às 3h40 em um posto de combustíveis na DF-290, no Setor Sul. O avô, que ajudou nas buscas, acompanhou os policiais até a casa da mãe, onde o menino foi entregue. A genitora demonstrou gratidão pelo resgate e foi orientada sobre como evitar novas fugas. O pequeno passa bem.

Outro caso

Em 28 de janeiro, um adolescente autista, 16, foi resgatado por policiais militares após ser avistado perdido em um ônibus, descalço, molhado e sem dinheiro para pagar a passagem. Foi o motorista do coletivo, que fazia o trajeto de Taguatinga para Santa Maria, quem acionou a corporação.

Segundo o relato do jovem, ele saiu de casa, dois dias antes, 'para ver as mansões do Lago Sul'.