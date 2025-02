Sol Nascente tem tentativa de homicídio horas após jovem ser morto na região

Após um jovem de 27 anos ser assassinado na noite desse sábado (15/2), na chácara 202, do Setor Habitacional Sol Nascente, a polícia registrou uma tentativa de homicídio praticamente no mesmo local. Dessa vez, acionamento foi para a chácara 96. No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou a vítima ensanguentada e com três perfurações no abdômen, além de um corte na boca.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a corporação, apesar da quantidade de sangue e das diversas lesões, o homem foi transportado estável para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC). Nos arredores da cena do crime, a população ficou intrigada com o fato de, horas antes, ter ocorrido um homicídio também por arma branca.

Leia também: Polícia Militar apreende 5 kg de maconha e duas armas de fogo em Ceilândia

A Polícia Militar do DF (PMDF) informou que foi acionada para uma tentativa de espancamento, mas que, ao chegar no local, não localizou a vítima. "Acreditamos que os bombeiros já haviam socorrido e levado ao hospital", informou.

Não há detalhes sobre a motivação do homicídio consumado, mas informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dão conta de que houve uma briga no local da ocorrência entre a vítima e outra pessoa.

A Polícia Civil do DF, por meio da 15ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Ceilândia, investiga os crimes.