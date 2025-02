Ponte JK passará por obras de revitalização a partir de abril

14/07/2023. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Lago Paranoá e animais que habitam nas margens. Placa de perigo de carrapatos no local devido as Capivaras. Ponte Jk. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Ponte Juscelino Kubitschek (JK), um dos cartões postais de Brasília, vai passar por obras a partir de abril. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) anunciou que os trabalhos, orçados em cerca de R$ 630 mil, terão início com a instalação de novas juntas de dilatação.

As peças, fabricadas na Europa, devem chegar ao Brasil em março. O diretor de Planejamento e Projetos da Novacap, Carlos Spies, acompanhou de perto o processo de produção na Itália e destacou a tecnologia de ponta dos equipamentos: “Trata-se do que há de mais moderno no mundo para essa finalidade”.

A reforma da estrutura, incluindo inspeção, recuperação das fundações e troca de cabos, será a segunda etapa da revitalização. A licitação para essas intervenções está em andamento, mas o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) fez algumas exigências.

Apesar disso, o diretor da Novacap garantiu que o cronograma das obras não será comprometido: "Estamos alinhados com o Tribunal para atender às solicitações e o importante é que o procedimento não atrasará o início dos trabalhos".