Árvore cai sobre três carros na Asa Sul devido à forte chuva

Três carros ficaram danificados pela queda de uma árvore, na quadra 908 Sul, na manhã desta terça-feira (11/2), devido à chuva. Situações semelhantes e com prejuízos materiais, mas sem que outros veículos fossem atingidos, foram registradas na 910 Sul, na 704 Norte e no Setor Hospitalar Norte. Todos esses casos no Plano Piloto mantiveram ocupadas as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).De acordo com a corporação e com a estatal, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Segundo o CBMDF e a Novacap, a situação com maior risco ocorreu na 908. Em um dos automóveis havia um passageiro, que saiu ileso do acidente, como informaram os militares.

Os bombeiros alertam que os motoristas devem evitar estacionar sob árvores enquanto a região estiver no período de temporais.

* Com informações do CBMDF