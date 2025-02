Passagens do Entorno ficarão mais caras a partir de domingo (23/2)

Confira quanto passarão a custar as passagens para as cidades do Entorno - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A.Press)

As passagens de ônibus para quem se desloca entre o Entorno e o DF ficarão mais caras a partir deste domingo (23/2). O reajuste será de 2,919% sobre a tarifa de transporte rodoviário semiurbano interestadual, conforme deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A integração entre o transporte público do DF e do Entorno é um assunto que vem sendo trabalhado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). “É uma preocupação do governador (Ibaneis Rocha). Ele está demandando estudo para essa viabilização. Temos uma agenda com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), já que eles cuidam do transporte semiurbano. O que acontece é que a ANTT pediu uma resolução aumentando o valor dos custos tarifários, isso é preocupante porque gera desemprego”, enfatizou o secretário de Mobilidade do DF, Zeno Andrade.

Quanto à possibilidade de integração, Zeno afirma que estão sendo feitas propostas ao governo de Goiás. “A alternativa na qual estamos trabalhando é a que o governo já tinha buscado junto ao governador Ronaldo Caiado, para discutir essa modelagem para custear o transporte. Além disso, iremos dobrar a capacidade do BRT de Santa Maria. Sabemos que a população do Entorno utiliza esse BRT por apenas R$ 5,50. Por isso, aumentaremos a capacidade desse terminal”, finalizou.

Confira os novos valores:

PLANALTINA

- Antes: R$ 11,05

- Com reajuste: R$ 11,35

LUZIÂNIA

- Antes: Variava entre R$ 10,35 e R$ 11,65

- Com reajuste: passa a variar entre R$ 10,70 e R$ 12,05 (trecho até Taguatinga)



NOVO GAMA

- Antes: R$ 11,70

- Com reajuste: R$ 12,05

ÁGUAS LINDAS

- Antes: R$ 10,85

- Com reajuste: R$ 11,15

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

- Antes: R$ 10,20

- Com reajuste: R$ 10,45



VALPARAÍSO

- Antes: variava entre R$ 4,90 e R$ 8,85

- Com reajuste: passa a variar entre R$ 5,05 e R$ 9,15

CIDADE OCIDENTAL

- Antes: variava entre R$ 5,75 e R$ 9,75

- Com reajuste: passa a variar entre R$ 5,95 e R$ 10,00