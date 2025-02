GDF cria Secretaria do Entorno para fortalecer parceria com Goiás

O decreto que autoriza a criação da nova Secretaria Extraordinária do Entorno do Distrito Federal foi assinado na tarde desta terça-feira (11/2), no Salão Branco do Palácio do Buriti - (crédito: Geovana Albuquerque)

O decreto que autoriza a criação da Secretaria Extraordinária do Entorno do Distrito Federal foi assinado na tarde desta terça-feira (11/2), no Salão Branco do Palácio do Buriti. A medida atende a uma demanda dos prefeitos goianos e busca fortalecer a parceria entre o Distrito Federal e o Governo de Goiás. Quem assume a gestão a pasta é Cristian Viana.

Viana já atuou no Governo do Distrito Federal (GDF) como diretor de unidades de atendimento do Na Hora, além de ter sido subsecretário e secretário-adjunto da Defesa Civil. Atualmente, ele preside o Podemos-DF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O novo secretário destacou que sua gestão será pautada no respeito à autonomia das prefeituras e do Governo de Goiás. “Seremos parceiros e facilitadores. Quando assumimos uma função pública, assumimos também um compromisso com cada cidadão, que espera por políticas públicas eficientes, transparentes e transformadoras. Por determinação do governador, o diálogo e a participação social serão pilares da atuação da secretaria. Estaremos sempre abertos ao debate construtivo e às sugestões que possam aprimorar nosso trabalho”, afirmou Viana.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), ressaltou que os prefeitos do Entorno poderão contar com o apoio do Distrito Federal. “Percebi a importância de criar essa secretaria neste momento de chegada dos prefeitos recém-eleitos, que estão sendo cobrados pela população. Os impactos das políticas públicas precisam ser compartilhados entre os estados vizinhos. Por isso, entendi que era o momento de criar essa pasta e colocar alguém com capacidade de diálogo para gerir”, afirmou.

Para o prefeito de Planaltina de Goiás, Cristiomario de Sousa Medeiros, a criação da secretaria é de grande importância. “Ela vai promover essa ligação, esse trabalho conjunto. O Distrito Federal depende muito dos moradores do Entorno, e nós também dependemos do Distrito Federal. Há uma relação de interdependência, e agora precisamos fortalecer e ampliar ainda mais essa parceria”, declarou.

O evento reuniu prefeitos de diversos municípios goianos, entre eles Marcus Vinícius (Valparaíso de Goiás), Carlinhos do Mangão (Novo Gama), Alessandro Barcelos (Cocalzinho de Goiás), Marcus Rinco (Alto Paraíso de Goiás) e Jessica do Premium (Santo Antônio do Descoberto), além de outras autoridades.