Sinpro confirma caso de professor agredido por alunos de escola pública

O Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) confirmou, na noite desta terça-feira (18/2), o caso do professor deficiente visual que teria sido agredido por alunos da escola CED Vale do Amanhecer. Em contato com a Redação, o sindicato informou que divulgará, posteriormente, uma nota sobre a agressão.

O docente teria sido agredido na parada de ônibus próximo à escola, por três alunos do ensino médio, que teriam se incomodado com o fato de o professor ter chamado a direção para que os estudantes guardassem os celulares durante a aula.

Segundo relatos de um ex-professor do CED Vale do Amanhecer, as agressões só cessaram quando o motorista de um ônibus parou o veículo para socorrer a vítima.

A Redação tenta contato com os envolvidos e com a Secretaria de Educação do DF, para que o órgão se manifeste sobre a agressão.

