Empresário Guilherme Cunha Costa será sepultado nesta quarta-feira (19/2)

Ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), Guilherme Cunha Costa, 54 anos, morreu nesta terça (18/2) devido complicações decorrentes de um câncer diagnosticado há dois anos, primeiramente no esôfago. As cerimônias de despedida e sepultamento de Guilherme serão nesta quarta (19/2).

Iniciado no Santuário de Nossa Senhora da Saúde (SGAN 702), o velório do empresário está marcado para às 13h30, seguido pela missa de corpo presente, às 15h. Por fim, o sepultamento de Guilherme será no Cemitério Campo da Esperança, às 17h.

No cartão de anúncio fúnebre, as pessoas próximas do empresário destacaram que “Guilherme deixa uma marca gigantesca nos corações de todos que o conheceram. Sempre disposto a fazer o possível e o impossível pelos que conhecia. Filho amoroso, irmão excepcional, tio sempre atento, amigo valoroso e profissional dedicado.”

“Palavras não serão capazes de expressar tudo o que ele significa. Para sempre sentiremos sua falta, mas a certeza da ressurreição nos conforta e nos enche de esperança. Que o bom Deus o receba Descanse em paz”, termina a memória póstuma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O advogado e empresário passou mal em casa e foi levado ao hospital, mas não resistiu. Guilherme lutava incansavelmente contra a doença. Respondeu bem ao primeiro tratamento, mas o câncer voltou de forma agressiva em outras partes do corpo. Católico, assim como a mãe, Dona Clothilde, Guilherme foi auxiliado por vários padres em Brasília.