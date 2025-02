Professor denuncia espancamento de colega em escola pública

Segundo o ex-professor, os alunos só cessaram as agressões quando o motorista de um ônibus desceu do veículo para ajudar a vítima - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um ex-professor do Centro de Ensino Vale do Amanhecer, na região do Condomínio Mansões do Amanhecer, denunciou, na tarde desta terça-feira (18/2), que um professor da escola, deficiente visual, teria sido espancado por três alunos.

"Ele pediu para alunos guardarem celulares, e acabou chamando a direção, que brigou com eles. Os estudantes não gostaram disso e, depois da aula, na parada de ônibus, três deles bateram muito no professor", contou o docente. Segundo ele, os adolescentes só pararam as agressões quando o motorista do transporte desceu do veículo para ajudar a vítima.

A Redação tenta contato com o professor agredido e com a Secretaria de Educação do DF.

Aguarde mais informações.