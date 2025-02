Carro pega fogo na Epia e assusta motoristas; condutor não seu feriu

Um carro pegou fogo na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e assustou motoristas na tarde desta quarta-feira (19/2). O motorista do veículo, de 42 anos, não se feriu.

O incidente ocorreu por volta das 17h20 e mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Os militares chegaram no momento em que o carro, um Toyota Prius NGA branco, estava em chamas na via.

A equipe de socorro iniciou o combate ao fogo utilizando mangueiras com espuma e extinguiram o incêndio em minutos. O condutor e único ocupante do veículo foi avaliado pelos socorristas e não se feriu. A causa do incêndio é desconhecida.