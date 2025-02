Vídeo: aluno esquece chave de veículo na esteira da academia e tem carro furtado

Um homem foi preso ao ser flagrado por câmeras de segurança furtando a chave do carro de um aluno, dentro de uma academia, em Samambaia. O objeto foi esquecido pela vítima no porta-copos da esteira e o autor se aproveitou da distração do aluno, pegou a chave e a guardou na mochila. O crime contou com a participação de um cúmplice, responsável por pegar a chave com o primeiro envolvido e furtar o carro do aluno.

O crime ocorreu em outubro de 2024 e, nesta terça-feira (18/2), policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) prenderam um dos autores e cumpriram mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, a academia fica localizada na quadra 202 de Samambaia. Os dois autores se uniram para praticar o crime. Inclusive, a polícia identificou que o responsável pelo furto da chave começou a frequentar a academia com intenções criminosas e usou um documento falso para se matricular.

As câmeras registraram o passo a passo do crime. A primeira imagem mostra o aluno saindo da esteira, deixando para trás a chave do carro. Após alguns minutos, o primeiro envolvido encontrou o objeto e o colocou na mochila antes de sair da academia.

Esse primeiro autor seguiu para uma distribuidora de bebidas, onde repassou a chave ao comparsa. O homem pulou o muro do estacionamento da academia, encontrou o veículo e o furtou.

Nesta terça, a polícia prendeu o homem que furtou a chave. Ele acumula passagens por tráfico e, no momento da prisão, saía de casa para vender drogas. Durante a busca domiciliar, a polícia encontrou porções de cocaína e ecstasy prontas para venda, resultando na autuação por tráfico de drogas.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o segundo autor do crime, responsável por pular o muro da academia e furtar o veículo, que ainda não foi localizado.