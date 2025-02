Senado aprova Voto de Aplauso à Fernanda Torres pela vitória no Globo de Ouro

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (19/2), um Voto de Aplauso à atriz Fernanda Torres em reconhecimento à conquista inédita do Globo de Ouro pela atuação no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. A homenagem, proposta pela senadora Leila Barros (PDT-DF), reconhece a importância do prêmio para a cultura nacional e para a valorização do cinema brasileiro.

Na longa, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, advogada e esposa do deputado Rubens Paiva, torturado e morto durante a ditadura militar. O filme retrata a luta da personagem por justiça e memória.

A senadora Leila Barros destacou a importância da homenagem e o impacto da atuação de Fernanda Torres. "Esse prêmio é um marco para a cultura brasileira e para o reconhecimento do talento dos nossos artistas no cenário internacional. Fernanda nos entregou uma interpretação emocionante e necessária, dando voz a uma história que precisa ser lembrada", afirmou.

Além do Globo de Ouro, Ainda Estou Aqui segue cotado para o Oscar 2025. Caso seja indicada, a atriz poderá repetir o feito na maior premiação do cinema mundial. "Estamos na torcida para que esse talento brasileiro brilhe mais uma vez e traga o Oscar para casa", completou a senadora.