Qual look Fernanda Torres deve usar na cerimonia do Oscar?

A atriz Fernanda Torres apostou em um vestido de seda preta da grife Dior, com uma gola chamativa que ressaltava o estilo simples e elegante, na 15ª edição do Governors Awards - (crédito: Reprodução/Dior )

A euforia tomou conta do público brasileiro com a indicação histórica de Fernanda Torres ao Oscar 2025 como Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, no qual interpreta Eunice Paiva, uma mulher marcada por superações familiares e de traumas profundos que abalaram a história do nosso país. Agora, além da ansiedade pela cerimônia de premiação, a pergunta que não sai da cabeça dos fashionistas é: qual será o look escolhido pela atriz para brilhar no tapete vermelho mais famoso do mundo?

Conhecida por seu estilo sóbrio e elegante, Fernanda tem adotado tons neutros e cortes minimalistas nas aparições promocionais do filme. Para Rayna Paixão, designer de moda, essas escolhas não são meramente estéticas. "Assim como os produtores escolhem uma fotografia que dialogue com o tema do filme, a Fernanda fez isso com seus looks — e fez brilhantemente", destacou.

Segundo ela, peças assinadas por grandes estilistas brasileiros, como Alexandre Herchcovitch e Reinaldo Lourenço, marcaram presença em eventos como os festivais de Veneza e Toronto, mostrando o potencial da moda nacional em tapetes vermelhos internacionais. A designer acrescenta que marcas mundialmente famosas, como Chanel, Dior e Bottega, estão virando queridinhas no repertório de suas aparições.

Fernanda Torres foi convidada a assistir ao desfile da Chanel em Paris: usando um modelo da grife (foto: AFP)

Sobriedade

Para a designer de moda Krystie Ribeiro Lima, Fernanda precisa encontrar um equilíbrio entre seu estilo característico e o glamour esperado no Oscar. "Ela é conhecida por sua sobriedade e elegância. Um vestido de alta-costura com corte clássico em cores neutras, como bege, preto ou azul-marinho, com bordados metálicos discretos ou aplicações de pedrarias, pode trazer o toque de glamour necessário sem perder a essência", pensa.

A escolha de tecidos também é fundamental, segundo Krystie: "O filme possui uma carga emocional densa, que pode ser representada por tecidos como veludo e crepe de seda, além de rendas sofisticadas, que trazem complexidade visual. Uma cauda dramática ou um decote assimétrico seriam detalhes interessantes para destacar Fernanda sem competir com a narrativa do filme."

O look de Fernanda Torres no Oscar não deve apenas ser bonito, mas comunicar algo relevante. "A imagem é a linguagem mais eficiente que podemos utilizar para chegar onde não temos oportunidade de falar. Ela carrega signos de identificação cultural, histórica, política e intelectual. Fernanda tem se comunicado visualmente de forma intencional, alinhando sua imagem à mensagem do filme", afirma a consultora de imagem e estilo Dani Matias.

Dani acredita que a chave está em um visual forte, mas não extravagante: "Ao optar por algo mais simples e sofisticado, o look não compete com a história, mas reforça a força interna da personagem e a profundidade da trama", acredita.

Conforme já declarado pelo carioca Antonio Frajado, stylist da atriz há 15 anos, eles, intencionalmente, optaram por não deixar o look ser maior que Eunice Paiva, transmitindo seriedade e elegância sem exageros. "A gente tem a máxima de perguntar: 'Isso está Eunice Paiva?' Porque é importante que, de alguma forma, esteja, que a imagem seja ainda em respeito a memória dela. A nossa maior referência é Eunice Paiva", disse em entrevista à CNN.

O vestido azul marinho usado por Fernanda Torres no Festival de Veneza foi criado pelo estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch: modelo foi feito sob medida para a atriz (foto: AFP)

"A escolha de um look alinhado ao tom e à mensagem do filme é crucial, especialmente quando a história e o personagem de Eunice Paiva exigem esse peso e força. Como a própria Fernanda disse: 'Você não pode ir vestida de Cinderela indo mostrar um filme como Ainda estou aqui", acredita Dani Matias.

Qual look você escolheria para Fernanda Torres abalar no Oscar?

Rayna Paixão

Rayna escolheria algo com raízes brasileiras e tons sóbrios para levar em consideração o peso e a realidade dura de Ainda Estou Aqui. “Para um evento tão importante, eu iria enfatizar ainda mais a moda brasileira, então escolheria um designer brasileiro para criar um look completamente do zero, considerando todos esses pontos de trazer seriedade e sobriedade, mas com um toque fashionista por ser um evento de gala.”

Krystie Ribeiro Lima

Na opinião de Krystie, a atriz deveria apostar em um look levando em conta o method dressing, técnica que leva o styling a um nível mais profundo, ao integrar a personalidade e a identidade do indivíduo (ou personagem) na escolha das roupas. “Poderia ser um vestido longo de corte impecável em cores clássicas, detalhes elegantes, como mangas compridas em transparência. Uma cauda longa ou um decote profundo podem adicionar sofisticação e drama. Acessórios refinados, como joias discretas e uma clutch elegante, complementariam o visual, garantindo que Fernanda esteja à altura do glamour do evento.”

Dani Matias

Para o Oscar, Dani sugere uma abordagem simbólica. “Eu apostaria em um vintage de Zuzu Angel, uma estilista que viveu o luto de perder o filho durante a ditadura militar, assim como a personagem Eunice enfrenta perdas profundas. Zuzu costurava para celebridades e simboliza força e luta feminina — algo que estaria muito alinhado ao contexto do filme.”

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte