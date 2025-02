Perseguição mobiliza forte aparato de PM e termina com captura de 3 ladrões

Uma perseguição policial contou com um forte aparato de militares na noite desta quarta-feira (19/2). As equipes da Polícia Militar (PMDF) foram acionadas para uma ocorrência de roubo de carro e conseguiram interceptar o veículo com três criminosos na QE 40 do Guará.

Segundo informações preliminares, o trio assaltou um motorista de transporte por aplicativo na região do Gama e seguiu em direção ao Guará. Lá, se depararam com a PM, que montou um cerco e fechou os criminosos. Helicópteros e viaturas de diversos batalhões foram acionados.

Os três foram presos, segundo mostra um vídeo obtido pela reportagem.

