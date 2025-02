Bloco dos Raparigueiros promete arrastar multidão para o coração da cidade

No clima de alegria, dança e folia, o Bloco dos Raparigueiros realizará seu tradicional festival nos dias 2 e 4 de março. O evento do dia 2 será marcado pelo desfile de carnaval de rua na Esplanada dos Ministérios, das 16 ás 23h e, no dia 4, a Banda Batucada dos Raparigueiros se apresenta, a partir das 17h, no mesmo local. A organização levará o axé music ao coração da capital e promete reunir uma multidão.

Espalhando a cultura do carnaval pela capital federal há 33 anos, o Bloco dos Raparigueiros tornou-se referência dos blocos de rua do Distrito Federal. A edição de 2025 reforça a tradição do bloco com um grande representante do axé music fora da Bahia e com um desfile vibrante ao som da Batucada dos Raparigueiros, Banda Imagem e DJs convidados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Seguindo todas as diretrizes de segurança estabelecidas pela Secretaria de Segurança Pública, o evento contará com dois trios elétricos de grande porte e uma estrutura para garantir a diversão e o conforto dos foliões. “Estamos preparando uma festa grandiosa, segura e inclusiva. A expectativa é reunir milhares de pessoas celebrando a cultura popular e a tradição do axé music, que completa quatro décadas de história”, destaca Jean Costa, vice-presidente da Liga dos Blocos Tradicionais de Brasília.

SERVIÇO:

Raparigueiros no Gran Folia

Data: Domingo, 2 de março de 2025

Horário: 16h às 23h

04 de março – Batucada dos Raparigueiros

17h

Entrada gratuita