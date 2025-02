Bloco das Montadas recebe Tati Quebra Barraco no carnaval de Brasília

O Bloco das Montadas, clássica festa da diversidade da capital, promovida pelo coletivo Distrito Drag, vai ocupar a área externa do Museu Nacional da República, em 2 de março, a partir das 13h. Como tema da edição, a comemoração celebrará os ritmos brasileiros com uma fusão do funk carioca, pop, tecnobrega, forró, sofrência, frevo e samba.

Integram a lista de atrações a cantora de funk carioca Tati Quebra Barraco, reconhecida como uma das principais precursoras para a população do gênero; Aretuza Lovi, cantora e drag queen, que fez sua estreia na carreira musical em 2012 com a música Striptease, que hoje já soma 96 milhões de visualizações no YouTube; Romero Ferro, o pernambucano que se destaca pela voz marcante e por composições autorais, e identifica seu estilo musical como Bregawave, que seria uma mistura de brega recifense, pop e new wave da década de 1980, e Ane Êoketu, percussionista, cantora, compositora e apaixonada pela cultura popular brasileira.

Além disso, contará com a bateria da escola de samba Capela Imperial, fundada em 1976 em Taguatinga (DF), as DJs Ella Nasser e Patty Peronti também comandam a festa juntamente com a estreia da Banda do Bloco das Montadas, com um show composto por um elenco de drag queens, com K-Halla e Vanilla Jezz como vocalistas.

A proposta do evento é uma festa com entrada gratuita e que celebre a diversidade com respeito e segurança, aberta para todas as idades. Em nota, uma das diretoras do Bloco, Ruth Venceremos, explica: “a gente quer celebrar as vertentes musicais que nos definem, que definem a pluralidade do nosso carnaval”.

Com espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCDs), mobilidade reduzida e cadeirantes, o local promove uma boa visibilidade do palco, com mais conforto e autonomia para esse público. A área também conta com banheiros acessíveis, e, para democratizar a comunicação, intérpretes de libras estarão no palco, além de uma equipe de apoio disponível para atender às necessidades do público.

Criado e protagonizado por drag queens, o Bloco das Montadas surgiu em 2018 já com 15 mil pessoas presentes na primeira edição. Em premiação realizada pelo Correio, a atração foi eleita, por voto popular, como o melhor e mais seguro bloco de carnaval do DF em 2019, 2020 e 2023. Na última edição, em 2024, a festa contou com 60 mil pessoas.





Bloco das Montadas

Domingo, 2 de março, às 13h. Área externa do Museu Nacional da República, entrada gratuita.