Confira a programação do "esquenta" de carnaval no fim de semana

A estimativa, neste ano, é de um público de 300 mil foliões nos oito blocos tradicionais. Uma novidade é a união do Galinho de Brasília com os Raparigueiros - (crédito: Agência Brasília)

Os blocos de pré-carnaval começam a agitar a cidade neste fim de semana. Os foliões fazem o "esquenta" para os dias oficiais da folia (de 1º a 4 de março) que, neste ano, promete um movimento recorde. Ao todo, serão 62 blocos de rua que farão a festa com os moradores do Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, São Sebastião, Planaltina, Paranoá, Varjão e outras regiões do Distrito Federal. Entre os pré-carnavalescos estão, Carnaval Urgente, Suvaquinho da Asa, Suvaco da Asa, Bloco do Pretinho, Sublimação, Trem das Cores, Maria Vai Casoutras e muitas outros.

Além das ruas, os foliões vão aproveitar os espaços preparados para atender um público acima de 50 mil pessoas, como o Setor Carnavalesco Sul, Gran Folia e o Plataforma da Diversidade. Lugares focados em oferecer uma experiência cultural plural com grandes shows e apresentações durante todo o período de festejo.

O vice-presidente da Liga dos Blocos, Jean Costa, estima um público de 300 mil foliões apenas nos oito blocos tradicionais. "O grande diferencial deste carnaval será a volta do Gran Folia, na Esplanada dos Ministérios. Além disso, houve a unificação de dois tradicionais blocos, o Circuito Galinho de Brasília e o Bloco dos Raparigueiros", comemora.

Segurança

O carnaval do ano passado registrou uma queda de 23% nos crimes em relação a 2023. De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública (SSPDF), das 364 ocorrências, 67% estão relacionadas a furtos de celulares. Além disso, foram registrados crimes contra o patrimônio, como furto de veículos, receptação, roubo e furto a transeuntes, furtos de itens em veículos, casos de estelionato e furtos mediante fraude.

Para 2025, a SSP informa que o plano de segurança pública para o evento ainda está em andamento com o objetivo de reduzir ainda mais as ocorrências e garantir a segurança durante o período de carnaval.

Trânsito

Devido ao grande movimento de pessoas e veículos, o departamento de trânsito (Detran-DF), irá alterar algumas rotas e acessos às vias para garantir a segurança dos foliões. As equipes de fiscalização vão atuar nas vias da região para coibir infrações e garantir a fluidez do tráfego. Além disso, em pontos estratégicos, serão instalados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores. O órgão afirma que o planejamento geral do trânsito para outras regiões está em fase de finalização, mas garante a presença de agentes para o controle do trânsito.

A Operação Carnaval Seguro do Detran começou no último dia 15, para conscientizar e educar os motoristas sobre a importância de prezar pela segurança em períodos festivos, como o carnaval. A operação terá ações de blitz e patrulhamento até o dia cinco de março.

Para promover ainda mais a segurança nas vias do DF, estão programadas 30 operações do tipo blitz, 20 fiscalizações de estacionamento irregular, 40 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 120 pontos de demonstração para a conscientização de condutores e pedestres, totalizando 210 ações. O Detran também informa que, em algumas vias, serão instaladas sinalizações com cones e placas luminosas para forçar a diminuição da velocidade. A direção do órgão afirma que as ações realizadas são focadas em garantir a segurança de todos os usuários de vias públicas, assim, evitando acidentes e garantindo maior fluidez.

Transporte

Uma das novidades para a edição deste ano é a tarifa zero, medida que garante transporte público gratuito — ônibus e metrô — durante os dias oficiais de carnaval, iniciando no primeiro dia de março até às 23h59 da terça-feira. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) esse período de teste é fundamental para a avaliação da medida e servirá como estudo para o futuro da mobilidade no Distrito Federal. O acesso aos transportes será feito mediante apresentação de algum dos cartões que compõem o sistema de bilhetagem do BRB mobilidade (cartão mobilidade, vale-transporte, idoso, PLE, cartão especial (PCD). Para os foliões que usarão o cartão de crédito, não será cobrada tarifa. Além disso, a pasta está preparando a programação especial de linhas e horários que vão facilitar os deslocamentos dos passageiros para os blocos e festas nos dias oficiais de carnaval.

"Com a gratuidade, com certeza, haverá aumento de demanda, e a Semob vai acompanhar o movimento dos passageiros para fazer os ajustes que forem necessários. Será uma operação complexa, por isso contamos com a compreensão da população neste período de testes e ajustes operacionais para teremos um carnaval tranquilo e divertido para todos", afirmou Zeno Gonçalves.

Premiação

A 8ª edição do CB Folia 2025 vai premiar os melhores do carnaval da cidade. Promovida pelo Correio Braziliense, a iniciativa celebra os blocos mais vibrantes e os momentos mais marcantes da grande festa popular, valorizando e divulgando a cultura carnavalesca da cidade. Uma comissão julgadora — composta de profissionais da área de jornalismo escolhidos pelos organizadores — vai escolher o 1º, o 2º e o 3º lugares nas categorias Melhor Bloco de Rua, Melhor Fantasia (adulto), Melhor Fantasia (infantil) e Melhor Momento. O público também poderá participar, escolhendo o Melhor Bloco de Rua. A votação popular começa em 20 de fevereiro e termina em 5 de março, exclusivamente no site do jornal.

Programação

Sexta-feira (21 de fevereiro de 2025)

Carnaval Urgente 2025

Horário: 16h às 22h

Local: Setor Bancário Sul - Área Externa do Calaf (RA I - Plano Piloto)

22 de fevereiro de 2025 (Sábado)

Suvaquinho da Asa

Horário: 10h às 15h30

Local: Estacionamento do Espaço Eixo Cultural Ibero-americano, Eixo Monumental - Setor de Divulgação Cultural Lote 02 (RA I - Plano Piloto)

Bloco Suvaco da Asa

Horário: 16h às 23h

Local: Estacionamento do Espaço Cultural Ibero-americano, Eixo Monumental - Setor de Divulgação Cultural Lote 02 (RA I - Plano Piloto)

Bloco do Pretinho

Horário: 17h às 02h

Local: Quadra 07 Conjunto D AE - Praça Pública em frente à Escola CEF 01 do Varjão (RA XXIII - Varjão)

Bloco de Carnaval: Sublimação

Horário: 15h às 18h

Local: Pracinha da Quadra 14 do Park Way (RA XXIV - Park Way)

Bloco Trem das Cores

Horário: 15h às 22h

Local: Praça Central - Padre Roque, Núcleo Bandeirante (RA VIII - Núcleo Bandeirante)

Bloco da Cabeça do Pimpolho

Horário: 14h às 21h

Local: EQN 408/409 - Asa Norte - Estacionamento em frente à Escola Canarinho (RA I - Plano Piloto)

Bloco Galo Cego

Horário: 16h às 21h

Local: Setor Bancário Sul - Praça dos Bancários em frente ao antigo BB - Sede 1 (RA I - Plano Piloto)

23 de fevereiro de 2025 (Domingo)

Espreme a Pitanga - O Bloco de Choro do DF

Horário: 14h às 17h

Local: Concentração na Quadra 205/206 Norte (Asa Norte), seguindo em cortejo pelo Eixão Norte até a altura da 208 Norte (RA I - Plano Piloto)

Bloco de Pré-Carnaval

Maria Vai Casoutras

Horário: 13h às 21h

Local: Parque da Cidade - Estacionamento 11 (RA I - Plano Piloto)

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

