Maioria da população do DF nasceu na capital; migração nordestina segue forte

Ceilândia é a RA mais populosa do DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2024, divulgada nesta sexta-feira (21/2), aponta que 56,9% da população do Distrito Federal nasceu na própria unidade federativa. No entanto, a migração ainda exerce um papel significativo na composição demográfica da região. O Nordeste segue como principal ponto de origem dos migrantes, representando 54,9% das pessoas que vieram de outros estados, seguido pelo Sudeste, com 21,7%.

Os dados da PDAD 2024 também mostram que Ceilândia continua sendo a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, com 292.993 habitantes. A cidade é seguida por Samambaia (224.129 moradores) e Plano Piloto (211.668).

Habitação



A maioria dos brasilienses vive em imóveis próprios. Segundo dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2024, divulgada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), nesta sexta-feira (21/2), 63% já conquistou a casa própria, sendo 68% com escritura regularizada e 32% sem documentação formal. A maioria dos cidadãos (69%) mora em casas, ao passo que apenas 30% vivem em apartamentos.