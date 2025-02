Vídeo: serviço de recapeamento provoca grande engarrafamento na EPIA Sul

Na manhã desta sexta-feira (21/2), um grande engarrafamento se formou na Estrada Parque Industria e Abastecimento (Epia) Sul, na altura da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motivo do congestionamento era o serviço de recapeamento asfáltico executado na pista.

No pico do engarrafamento, por volta das 9h, o trânsito chegou a ficar totalmente parado na região. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) acompanhavam a execução da obra.

Quem costumava se programar para chegar no trabalho em um horário, informou ter chegado mais de uma hora depois do previsto. Uma repórter do Correio também ficou presa no trânsito e acompanhou as reclamações da população.

Veja vídeo do congestionamento: