Incêndio no Recanto das Emas: 22 famílias estão desabrigadas

Vinte e duas famílias estão desabrigadas após o incêndio de grandes proporções que atingiu 30 barracos no Recanto das Emas. Segundo o administrador da região, Carlos Dalvan, o foco, agora, é dar assistência a essas pessoas, que também perderam bens.

"Estamos trabalhando para realocá-las em um local provisório e, de imediato, oferecemos um ginásio, com água potável, alimentação e barracas. Além disso, o pessoal da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) está aqui fazendo esse cadastramento para ofertar os benefícios, inclusive o auxílio aluguel, para que essas famílias tenham um local para onde ir de forma provisória", disse o administrador.

Das habitações atingidas, foram preservados dez barracos de madeira e nove de alvenaria, segundo a tenente Sheila Tahan, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). "As de alvenaria vão ser ainda inspecionadas pela equipe da Defesa Civil, para confirmar se houve alguma avaria grave e se precisa ser desocupada ou não", conta.

"Nós tivemos duas horas de combate direto e mais uma hora e meia de rescaldo, no qual fazemos a prevenção e buscamos vítimas nos destroços do incêndio. No rescaldo, também fazemos o resfriamento para que não ocorram novas regnições de incêndio", completou a tenente. De acordo com a corporação, ainda não se sabe a dinâmica do acidente e, no momento, a perícia do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil investiga as possíveis causas.

Entenda

Um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de 30 barracos localizados na quadra 406 do Recanto das Emas, na madrugada desta sexta-feira (21/2), por volta de 1h29. Para conter as chamas, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou 10 viaturas para o local. Não houve vítimas.

No local, as equipes de socorro se depararam com um incêndio em uma área com vários barracos aglomerados em um terreno. A quantidade de materiais combustíveis presentes nas habitações, somada à proximidade entre as unidades, dificultou o trabalho de combate ao fogo.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas autoridades seguem investigando o ocorrido. Moradores da área ficaram desabrigados e a situação ainda segue sendo monitorada pelas equipes de emergência. O CBMDF ficou responsável pelo local.