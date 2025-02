Obra no BRT de Santa Maria vai dobrar a capacidade de atendimento

O terminal de integração do BRT Sul, em Santa Maria, vai passar por uma expansão. A obra vai dobrar a capacidade operacional do terminal, que atualmente atende mais de 23 mil passageiros diariamente. O anúncio foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante o evento de assinatura de ordem de serviço de lançamento de edital de licitação, nesta sexta-feira (21/2). O chefe do Executivo local comunicou que serão investidos R$ 10,9 milhões para a realização do projeto, que atenderá demandas da região e do Entorno.

“A ampliação vem em um momento muito propício para integrar todo esse transporte com o Entorno. Esse é justamente o nosso pensamento de futuro. Não serei eu quem vai entregar quando estiver pronto, mas a gente não pode deixar de lado as obras estruturantes que são necessárias para atender à população”, afirmou Ibaneis Rocha. Segundo o chefe do Buriti, a medida é importante para otimizar a integração do BRT com as linhas circulares da região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Atualmente, o terminal opera com 29 linhas de ônibus expressos e circulares, com 208 veículos que fazem 1.817 viagens diariamente. Com o aumento, serão construídas duas novas plataformas de embarque e desembarque, além de uma área comercial com praça de alimentação, com o objetivo de oferecer melhores condições aos usuários do transporte. O estacionamento também será ampliado, passando de 238 para 458 vagas, incluindo espaços exclusivos para idosos, pessoas com deficiência, motocicletas e bicicletas.



O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, reforçou a importância da expansão. "O BRT é um dos meios mais demandados na cidade. É um sistema muito eficiente, mas que não estava mais suportando a demanda do DF e das cidades vizinhas. As pessoas do Entorno contam com o BRT de Santa Maria, então essa é uma obra mais que necessária para a população", destacou.